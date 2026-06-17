Для Болхова утверждена объединенная зона охраны

Новый статус коснется объектов культурного наследия Орловской области.

Завершена государственная историко-культурная экспертиза проектной документации по созданию объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в историческом центре города Болхова. Экспертиза проводилась по заказу московского АО «Гипрогор». Разработанный проект призван сохранить то, что осталось в этом древнем городе, и установить новые правила застройки и хозяйственной деятельности в историческом центре. Проектом предусмотрено три вида зон. Так, Единая охранная зона (ЕОЗ) включает в себя три участка, в том числе территорию Болховского кремля с ансамблем Спасо-Преображенского собора и Троицкой церкви, а также главную улицу города – улицу Ленина (бывшую Никольскую).

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ) разделена на 17 участков. Она предусматривает разные типы застройки, от традиционной каменной купеческой (ЕЗРЗ-2) до индивидуальной жилой (ЕЗРЗ-3) и даже производственной территории бывшего кожевенного завода (ЕЗРЗ-4). Единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ) включает в себя береговые склоны рек Нугрь, Болховки и Клечетни, откуда открываются панорамные виды на исторический центр. Для каждой зоны установлены строгие требования.

Например, в охранной зоне запрещается новое строительство (кроме воссоздания утраченных исторических элементов), прокладка инженерных сетей надземным способом, размещение рекламных конструкций на стенах и крышах зданий, применение современных отделочных материалов, в том числе пластика и сайдинга. Использовать разрешено традиционные материалы, такие как кирпич, штукатурка, дерево и крашеная кровельная сталь.

В зоне регулирования застройки разрешается строительство и реконструкция, но с жесткими параметрами. Так, высота зданий не должна превышать двух этажей: до 10 метров для жилых домов, до 12 метров- для общественных зданий. Кровля тут допускается скатная, цветовая гамма – светлые пастельные тона с выделением деталей белым, ограждения – из дерева или кованого металла высотой до двух метров.

В ходе историко-культурных исследований эксперты подтвердили, что центральная часть Болхова в целом сохранила планировку XIX века, масштаб и характер «уездного города» с преобладающей малоэтажной застройкой. Улица Ленина до сих пор формирует целостный ансамбль купеческих домов и общественных зданий. Однако есть и утраты. По подсчетам экспертов, пять архитектурных доминант были снесены в 1960-1970-х годах, в том числе церковь Николо-Космодамианская, находившаяся на Соборной площади Болховского кремля.

В полуразрушенном состоянии находятся Никитская церковь, жилые дома № 54, 105 и 111 по улице Ленина и дом № 2 по улице Октябрьской. Эксперты отмечают, что здание бывшего купеческого дома Голубиных, ныне завод по производству полупроводников, надстроено третьим этажом с мансардной кровлей яркой окраски, что резко диссонирует с исторической средой. Экспертная комиссия пришла к выводу, что установление границ объединенной зоны охраны и требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам обосновано, а проектная документация соответствует требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Эксперты также рекомендовали включить Болхов в перечень исторических поселений регионального значения как объект особого регулирования градостроительной, хозяйственной и иной деятельности. Теперь предстоит внести соответствующие изменения в правила землепользования и застройки города Болхова и в генеральный план городского поселения. Это позволит сохранить уникальный исторический облик древнего города для будущих поколений.

Напомним, что Болхов – это один из старейших городов Орловской области, впервые упомянутый в летописи под 1196 годом. В центральной части города сосредоточены 29 объектов культурного наследия, включая памятники федерального, регионального и местного значения. Среди них выделяются Спасо-Преображенский собор, Троицкая церковь, Никитская церковь, здание бывшей мужской гимназии (ныне школа № 1 им. К. Маркса), братская могила воинов, погибших в 1943 году.

ИА “Орелград”