Орловские подростки стали реже нарушать закон

17.6.2026 | 9:04 Закон и порядок, Новости

На позитивную тенденцию внимание обратили в полиции.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Как уже рассказывал «Орелград», Управление МВД России по Орловской области опубликовало информацию о состоянии правопорядка за четыре месяца текущего года. Из документа следует, что общественно-политическая ситуация в регионе остается спокойной и контролируемой. Резонансных волнений или массовых беспорядков за отчетный период времени в регионе не было зафиксировано. Порадовало то, что подростковая преступность пошла на спад, это заметный позитивный тренд, отмеченный в ведомственном отчете.

Из него следует, что сотрудникам полиции удалось в отчетном периоде времени не допустить совершения подростками побоев, разбоев, вымогательств, умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества и хулиганств. Кроме того, за четыре месяца не зарегистрировано ни одного случая, когда подросток совершил бы преступление в состоянии наркотического или токсического опьянения. Это говорит о том, что широкая профилактическая работа приносит положительные результаты.

Полиция не просто фиксировала нарушения, а активно работала на их упреждение. Так, еще в январе этого года был разработан и запущен комплекс дополнительных профилактических мероприятий. В итоге за четыре месяца сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних прочитали 840 лекций в школах и других учебных заведениях области. Подросткам объясняли их права и обязанности, а также разъясняли возможные негативные последствия поистине глупых поступков. И такая работа продолжается.

Так, в рамках месячника антинаркотической направленности полицейские организовали серию профилактических мероприятий для юных орловцев, в том числе в пришкольных лагерях. Всего такими мероприятиями охвачено более 1400 ребят, чей досуг организован образовательными организациями. В рамках работы пришкольных лагерей сотрудники УКОН провели с ребятами конкурсы рисунков на асфальте, спортивные эстафеты, игры о здоровом образе жизни, просмотры видеороликов и др. Основной темой бесед с юными орловцами стали формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В районных СМИ за первые четыре месяца 2026 года вышло 86 статей на тему подростковой преступности, а еще 25 таких материалов было опубликовано на официальном сайте областного УМВД. Кроме того, 325 информационных писем полицейские направили в органы исполнительной власти и местного самоуправления. В них поднимались вопросы трудоустройства «трудных» подростков, их обучения и социальной поддержки семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Стоит отметить и наставническую работу, благодаря которой 49 «трудных» подростков были сняты с учета в связи с исправлением поведения.

ИА “Орелград”


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