Орловская молодежь сможет ездить на форумы по всей стране

Отправлять на форумы орловцев будут за бюджетный счет.

Департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области утвердил новый порядок направления молодых людей на мероприятия окружного, всероссийского и даже международного уровня. Как сообщается в приказе, заниматься организацией поездок будет бюджетное учреждение «Орловский областной центр молодежи «Полет». Эта структура будет проводить региональный отбор претендентов. Что самое важное, им будут компенсировать стоимость проезда к месту проведения форумов и обратно.

Участвовать в отборе могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в Орловской области, включая молодые и студенческие семьи. Кстати, принять участие в отборе вправе и иностранные студенты, которые учатся в вузах и ссузах региона. Чтобы получить шанс на поездку и компенсацию билетов, молодым людям нужно подать заявку в центр «Полет». К заявлению необходимо приложить копию паспорта, приглашение на мероприятие или скриншот регистрации из системы «Молодежь России». Для семей с детьми потребуются также свидетельства о рождении.

Претенденту могут отказать, если мероприятие не входит в перечень разрешенных направлений: волонтерство, наука, студотряды, профилактика наркомании, семейные ценности и др.. Откажут также, если закончились бюджетные лимиты или претендентом собран неполный пакет бумаг. После возвращения домой участник обязан в течение пяти дней отчитаться о поездке, предоставив билеты, фото и отчет. Прежний порядок, принятый в 2020 году, признан утратившим силу.

Речь идет не о полном гранте на проживание и питание, а о компенсации стоимости билетов туда и обратно. Проще говоря: если молодого орловца пригласили на важное мероприятие в Москву, Сочи или Владивосток, область из своей казны готова оплатить ему дорогу. Правда, при проведении конкурсного отбора надо подтвердить, что действительно мероприятие заслуживает того, чтобы на нем была представлена Орловская область. Если желающих окажется больше, чем выделенных бюджетных средств, конкурсная комиссия будет выбирать самые важные мероприятия и самых лучших кандидатов на поездку на них.

ИА “Орелград”