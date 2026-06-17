Искусственный интеллект выходит на новый уровень в управлении инвестициями

Московская биржа планирует запустить новый индекс российских акций.

Российский финансовый рынок переходит от точечных экспериментов с искусственным интеллектом к полноценному внедрению ИИ-решений. Московская биржа в 2026 году планирует запустить индекс российских акций, рассчитываемый с помощью нейросетей. Это позволит сравнить традиционный подход к формированию индексов с «видением» алгоритма и выяснить, способен ли ИИ эффективнее отбирать ценные бумаги в рамках заданных правил.

Параллельно на рынке уже работают системы, где искусственный интеллект не просто анализирует данные, а самостоятельно управляет клиентскими портфелями. Один из ярких примеров — сервис «Интеллект» от ВТБ Мои Инвестиции, которым пользуются 30 тысяч частных инвесторов по всей стране. Алгоритм подбирает стратегию под риск-профиль каждого клиента и совершает сделки без участия человека.

Такой подход позволяет рассчитывать прогнозируемую доходность стратегии на год, предоставлять расширенную аналитику портфеля и детально объяснять каждое действие в аккаунте — какие бумаги добавлены или исключены и почему. В ВТБ подчеркивают, что это знаменует новый этап для рынка: ИИ становится не вспомогательным инструментом, а полноправным участником процесса — от расчета биржевых индексов до управления реальными инвестиционными стратегиями для розничных клиентов.

ИА “Орелград”