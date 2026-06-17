Орловцы все активнее используют дистанционные сервисы ФНС

Регион поддержал общефедеральный тренд на цифровизацию.

Налоговые сервисы продолжают стремительно уходить в «цифру». Так, на федеральном уровне доля электронных копий учредительных документов достигла почти 95 процентов. А в Орловской области все более востребованным становится дистанционное перевыпуск квалифицированных электронных подписей (КЭП). Эти два тренда наглядно демонстрируют переход бизнеса на бесконтактное взаимодействие с налоговым ведомством.

Так, по данным УФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 июня 2026 года 39 процентов налогоплательщиков региона, использующих сертификаты Удостоверяющего центра ФНС, перевыпустили их в режиме онлайн. Всего более 8,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей в области уже работают с сертификатами, изначально полученными лично, а затем продленными дистанционно.

Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС, функция перевыпуска доступна через личные кабинеты налогоплательщика. Для этого достаточно авторизоваться с помощью действующего квалифицированного сертификата. Есть и альтернативный способ, при котором можно использовать подтвержденную биометрию. Для этого надо использовать Единую биометрическую систему (ЕБС), а оформить все можно в центрах обслуживания, банках или МФЦ. В этом случае процедура проходит полностью удаленно, без посещения налоговой инспекции.

Сообщается также, что за январь-май 2026 года операторы Удостоверяющего центра ФНС в регионе выпустили порядка 3,9 тысячи новых квалифицированных сертификатов. При этом для тех, кто предпочитает личный визит, пункты выдачи КЭП работают в Орле на Московском шоссе и Ливнах на улице Победы. В Орловской области, как и в целом по стране, электронные образы документов постепенно вытесняют бумагу.

Так, по данным ФНС России, в первом полугодии текущего года через сервис предоставления копий учредительных документов поступило 450 тысяч электронных запросов. Это на 37 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было обработано 327 тысяч таких запросов. На этом фоне спрос на бумажные копии продолжает падать: с 44 тысяч в первой половине 2024 года до 25 тысяч в 2026-м. Таким образом, за два года этот показатель сократился почти вдвое. В итоге доля «цифры» в общем объеме запросов приблизилась к 95 процентам, что эксперты уже называют «точкой невозврата» для бумажного документооборота.

ИА “Орелград”