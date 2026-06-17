Орловских чиновников ждут семинары, тренинги и мастер-классы

В Орловской области уточнили цели профессионального развития госслужащих.

Изменения в порядок организации профессионального развития государственных гражданских служащих Орловской области внесены в соответствии с новым указом губернатора. Последний актуализирует нормативную базу в соответствии с новым федеральным постановлением о государственных образовательных сертификатах. Согласно внесенным поправкам, уточнены цели проведения различных форм профессионального развития.

Это могут быть, например, семинары, тренинги, мастер-классы и «иные подобные занятия, ориентированные преимущественно на ускоренное приобретение гражданскими служащими новых знаний и умений». Также для чиновников предусмотрены конференции, круглые столы и служебные стажировки. Они послужат для изучения передового опыта, современных технологий государственного управления и обмена опытом между специалистами.

Указанные изменения призваны сделать систему повышения квалификации более целенаправленной и эффективной. Особое внимание в губернаторском указе уделено совершенствованию механизма образовательных сертификатов. В частности, указ приводит региональное законодательство в соответствие с постановлением правительства РФ от 9 октября 2025 года № 1572 «О государственном образовательном сертификате на дополнительное профессиональное образование государственного гражданского служащего Российской Федерации».

В региональную нормативную базу внесены уточнения, касающиеся именно процедуры работы с образовательными сертификатами. Так, регламентирован порядок действий при утрате сертификата, увольнении служащего или невозможности его направления на обучение, а также скорректированы сроки информирования образовательных организаций. Кроме того, обновлена форма отчета о проведенных мероприятиях по профессиональному развитию. Контроль за исполнением указа губернатор оставил за собой.

Напомним, ранее вопросы развития государственной гражданской службы были рассмотрены депутатами Орловского облсовета. Из представленного на заседании профильного комитета доклада департамента государственной гражданской службы и кадров следовало, что в 2025 году 585 орловских гражданских служащих прошли обучение по 49 программам. На кадровом портале правительства региона соискатели должности государственной гражданской службы могут заполнить анкету в разделе «Заяви о себе».

ИА “Орелград”