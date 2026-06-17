Орловская промышленность оказалась под давлением

Но регион все равно занял высокие позиции в рейтинге социально-экономического развития ЦФО.

АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов» провело рейтинговую оценку работы руководства 17 областей ЦФО в социально-экономическом развитии территорий в 2025 году. Как сообщила пресс-служба орловского губернатора, при составлении рейтинга учитывалось пять критериев, включая инвестиции в промышленность и инфраструктуру, наличие внутриэлитных конфликтов, поддержку СВО и мобилизованных, а также качество смыслопроизводства и эффективность коммуникаций с обществом.

«Орловская область показала себя достойно в сравнении с другими регионами ЦФО, – сообщает пресс-служба губернатора. – По ряду показателей Орловщина заняла лидирующие позиции. Так, например, по темпам роста инвестиций наш регион занял первое место по итогам 2025 года. В итоговом виде в рейтинге регионов ЦФО по итогам 2025 года Орловская область заняла второе место в составе лидерской группы, уступив первое место только Тульской области».

Тем временем были опубликованы официальные данные о социально-экономическом развитии Орловской области за январь-март 2026 года. Результаты первого квартала оказались неоднозначными. Так, на фоне спада в промышленности и оптовой торговле уверенный рост показали строительство, розничная торговля и сфера услуг. Индекс промышленного производства в регионе за январь-март 2026 года составил 98,9 процента к уровню аналогичного периода прошлого года. В обрабатывающих производствах показатель еще ниже – 98 процентов.

Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 62,3 миллиарда рублей, и это лишь 93,7 процента к январю-марту 2025 года. В обрабатывающих производствах отгрузка составила 54,1 миллиарда рублей, или всего 91,4 процента к уровню прошлого года. В то же время строительство показало впечатляющий рост. Объем выполненных работ достиг 5,039 миллиарда рублей, что в действующих ценах составляет 128,8 процента к первому кварталу 2025 года, а в сопоставимой оценке – 120,5 процента.

При этом объемы ввода жилья оказались вдвое меньше прошлогоднего. Так, за первые три месяца 2026 года было сдано всего 56,5 тысячи квадратных метров жилья, или 48,7 процента к январю-марту 2025 года. Оборот розничной торговли за январь-март составил 58,5 миллиарда рублей, и это 106 процентов в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. Потребительская активность населения сохраняется.

А вот оптовая торговля демонстрирует спад: 58,9 миллиарда рублей, или всего 79,3 процента к уровню первого квартала 2025 года. Сфера платных услуг также оказалась в плюсе. Населению Орловской области было оказано услуг на общую сумму 17,505 миллиарда рублей, что составило 104,6 процента, в сопоставимых ценах, к прошлогоднему показателю. Индекс потребительских цен (март к декабрю предыдущего года) составил 102,7 процента, индекс цен производителей на товары для внутреннего рынка – 101,9 процента.

Финансы предприятий также демонстрируют разнонаправленную динамику. Вроде, и совокупная прибыль есть, но убыточных организаций становится все больше. Так, за январь-февраль 2026 года сальдированный финансовый результат организаций, без учета малого бизнеса, банков и госучреждений, составил 1,605 миллиарда рублей. При этом 155 предприятий получили прибыль в размере 5,322 миллиарда рублей, а 125 предприятий завершили период с убытком на сумму 3,716 миллиарда рублей. Доля убыточных организаций, по подсчетам статистиков, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,7 процентных пункта и достигла 44,6 процента.

ИА “Орелград”