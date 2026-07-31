В орловской ГАИ рассказали о странной тенденции

ДТП, где гибнут и страдают люди, в основном, происходят не в тёмное, а в светлое время суток.

Данные за первую половину года озвучила Ольга Антонова, глава отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения.

За это время в регионе произошло 229 ДТП с погибшими и пострадавшими. Из них только 69 случились ночью или в сумерках, а целых 160 — при свете дня.

Примерно так же соотносится статистика именно по смертельным ДТП. Из 40 человек, погибших в дорожных происшествиях, 15 скончались в ночных авариях, 25 — в дневных.

Из этого следует, как минимум, то, что освещённость не является важным фактором при ДТП. «Водители не соблюдают сами правила дорожного движения», – констатировала представитель Госавтоинспекции.

ИА «Орелград»