В Орле открылась выставка «Звучит набатом сорок первый год»

Она приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина начала работу выставка «Звучит набатом сорок первый год», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Экспозиция будет открыта для посетителей по 30 июня в зале периодики. Она посвящена трагическим событиям 22 июня 1941 года, той дате, которая разделила жизнь миллионов мирных граждан на «до» и «после».

Выставка приурочена и к Году единства народов России, объявленному в 2026 году. Организаторы подчеркивают, что именно сплоченность народов нашей огромной страны стала основой для отражения агрессии и решающим условием поступательного развития вообще на протяжении многих веков. Но в целом экспозиция направлена на формирование у посетителей, особенно молодежи, целостного и достоверного представления о событиях начала войны, уточнили в «Бунинке».

Центральное место на выставке занимают уникальные издания из редкого фонда библиотеки, а именно газеты и журналы военной поры. Посетители смогут увидеть номера «Правды», «Известий», «Комсомольца» и «Орловской правды» от 22 и 23 июня 1941 года. Контраст между мирными сообщениями в выпусках за 22 июня, когда писали о заботах тружеников полей, театральных премьерах и выпускных экзаменах, и грозными заголовками следующего дня производит сильное впечатление.

В номере «Правды» за 23 июня 1941 года, например, было опубликовано выступление по радио заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР и народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова о вероломном нападении Германии на Советский Союз. Там же размещены Указы Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» и «О мобилизации военнообязанных».

Представлена на выставке и современная периодика, в том числе «Российская газета», «Красная звезда», «Военно-промышленный курьер», «Российская история», «Новая и новейшая история», «Российская федерация сегодня», «Родина» и др. Публикации в этих изданиях содержат размышления ветеранов о войне и других очевидцев тех драматических событий, историков, военных аналитиков и журналистов о причинах начала войны и ее уроках.

Как отмечают в «Бунинке», выставка дает редкую возможность прикоснуться к живым свидетельствам той героической и трагической поры, испытать гордость за поколение победителей и осмыслить исторические уроки. К слову, с 21 по 28 июня 2026 года в отделе искусств «Бунинки» также будет работать выставка «Музыка, ставшая оружием». Эта экспозиция посвящена роли музыкального искусства в годы войны, тому, как песни, симфонии и марши становились мощным инструментом духовной мобилизации, поднимали боевой дух солдат и объединяли фронт и тыл. Выставка расскажет о том, как музыка помогала пережить нечеловеческие испытания и верить в Победу.

ИА “Орелград”