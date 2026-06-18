Деньги удмурта нашли в Орловской области

18.6.2026 | 6:33 Закон и порядок, Новости

Суд обязал жителя Должанского района вернуть 99 тысяч рублей жертвы мошенников.

Фото: ИА «Орелград»

Удовлетворил иск прокурора Сарапульского района Удмуртской Республики, поданный в интересах пенсионера, к орловцу о взыскании неосновательного обогащения.

В марте-апреле 2024 года неустановленное лицо по телефону выманило у удмурта 99 000 рублей под предлогом мнимого заработка. Действуя по инструкции злоумышленника, потерпевший перевел деньги на банковский счёт, принадлежащий орловцу. Потерпевший не знаком с ответчиком, родственных и договорных отношений между ними нет, деньги были переведены вопреки воле пенсионера.

В ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) было установлено, что именно на счет жителя Орловской области поступили похищенные средства. Однако сам ответчик и его представитель в суде возражали против иска, заявляя, что он не получал и не пользовался этими деньгами.

Суд, изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу, что денежные средства поступили на счет ответчика без законных оснований. Поскольку владелец банковского счёта несёт ответственность за все операции по нему, суд взыскал 99 000 рублей в качестве неосновательного обогащения. Кроме того, с ответчика в доход бюджета Должанского района взыскана государственная пошлина в размере 4 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”


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