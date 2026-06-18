Экс-замглавы Дмитровского района наказание немного смягчили

Орловский облсуд оценил приговор чиновникам Дмитровского района по делу о превышении полномочий.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы защиты и представление прокуратуры на приговор районного суда в отношении бывшего главы администрации Дмитровского района Сергея Козина и его первого заместителя Сергея Котова. Напомним, в марте текущего года оба были признаны виновными в превышении должностных полномочий при приемке работ по благоустройству общественной территории.

Как было установлено судом, в 2023 году в рамках муниципального контракта на благоустройство территории в Дмитровске подрядчиком были установлены малые архитектурные формы и фонтан, которые не соответствовали проектно-сметной документации. Детское игровое оборудование и спортивные комплексы не являлись продукцией завода, определенного документацией, или ее аналогами, а чаша фонтана имела трещины и сколы.

Несмотря на это, чиновники подписали акты выполненных работ, после чего подрядчику были перечислены бюджетные средства. Ущерб муниципальному образованию превысил 3,9 миллиона рублей. Суд первой инстанции назначил обоим наказание в виде условного лишения свободы: Козину дали 3 года 6 месяцев, Котову – 3 года, с дополнительными запретами занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Осужденные своей вины не признали.

Областной суд, проверив материалы дела, подтвердил выводы районного суда о виновности обоих фигурантов. Однако судебная коллегия исключила из осуждения Котова квалифицирующий признак «совершение преступления главой органа местного самоуправления», поскольку он являлся первым заместителем. В связи с этим ему было смягчено дополнительное наказание с 2 лет до 1 года 10 месяцев лишения права занимать определенные должности.

Также суд апелляционной инстанции освободил осужденных от уплаты процессуальных издержек за проведение строительно-технической экспертизы в негосударственном экспертном учреждении, указав, что данные расходы должны быть возмещены за счет средств федерального бюджета. В остальном приговор был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы защиты – без удовлетворения. Прокурорское представление было удовлетворено частично. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

ИА “Орелград”