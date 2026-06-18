Прокуратура оценила планируемый снос елей в сквере Маяковского в Орле

Проект благоустройства предполагает вырубку деревьев, попадающих в зону работ.

Прокуратура Орловской области провела проверку по информации, появившейся в интернете, о возможном сносе елей в сквере имени В.В. Маяковского в Орле. Как установили надзорные органы, городские власти запланировали благоустройство общественной территории, в рамках которого разрабатывается проектно-сметная документация, предусматривающая частичную вырубку деревьев, попадающих в зону реконструкции.

Однако разрешение на снос на момент проверки еще не выдавалось. Чтобы не допустить нарушений, Орловская природоохранная межрайонная прокуратура объявила предостережение начальнику территориального управления по Заводскому району. В ходе проверки управление инициировало перед муниципальным заказчиком вопрос об изменении схемы реконструкции с целью максимального сохранения жизнеспособных деревьев. Сейчас этот вопрос на согласовании, запланировано повторное обследование зеленых насаждений с участием специалистов-лесопатологов.

В рамках муниципального контракта также предусмотрена компенсационная высадка 80 новых зеленых насаждений. Прокуратура продолжает контролировать соблюдение законодательства в сфере озеленения города, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, победителем торгов на разработку проектно-сметной документации для благоустройства сквера имени Маяковского в Орле стало ООО «БЦХ-Энерго» с ценой 2,54 млн рублей. Проект предусматривает ремонт пешеходных дорожек с сохранением существующей схемы, устройство бордюров и отвод ливневых вод. Обещали, что особое внимание уделят озеленению с максимальным сохранением здоровых деревьев. Больные, старые и недекоративные растения удалят, взамен высадят крупномеры возрастом от 8 лет с диаметром ствола не менее 15 см.

ИА “Орелград”