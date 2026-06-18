В Орле суд вынес приговор за незаконную организацию азартных игр

18.6.2026 | 14:18 Закон и порядок, Новости

«Казино» организованная группа устроила в Заводском районе.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Злоумышленники действовали в составе организованной группы с сентября 2022 года по сентябрь 2024 года. Маскируя свою деятельность под букмекерскую, они незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей вне игровой зоны. Нелегальное казино располагалось в помещении на территории Заводского района Орла. За указанный период участники группы получили незаконный доход в размере не менее 266 тыс. рублей, уточнили в СУ СК России по Орловской области.

Четверо жителей города Орла  признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ. Суд назначил виновным наказания в виде условного лишения свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев, а также штрафы в размере от 300 до 600 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных УМВД и УФСБ России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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