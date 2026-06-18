Ливенцы выбрали объекты для благоустройства

Комсомольский парк и сквер на Денисова благоустроят в 2027 году.

Администрация города Ливны обнародовала итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году. В голосовании, которое проходило на федеральной цифровой платформе, приняли участие 6611 местных жителей. Абсолютным лидером стал Комсомольский парк, где запланирован уже 5-й этап работ. Второй территорией-победителем признан сквер на улице Денисова.

Как пояснили в ливенской мэрии, эти пространства будут благоустроены в 2027 году в рамках муниципальной программы «Формирование городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». По итогам заседания общественной комиссии, которое состоялось 16 июня, уже принято несколько решений. Во-первых, в ближайшее время начнется разработка дизайн-проектов обеих выбранных горожанами территорий.

Во-вторых, будет подготовлена проектно-сметная документация для последующего проведения строительных работ. Кроме того, комиссия планирует организовать серию общественных обсуждений, чтобы жители могли внести свои предложения по наполнению проектов. Власти подчеркивают, что участие граждан в отборе территорий является основным принципом реализации национального проекта, поскольку именно это позволяет наиболее эффективно создавать комфортную городскую среду.

Пока ливенцы выбирали территории на 2027 год, в городе полным ходом велись работы на пяти дворовых территориях в рамках того же нацпроекта. Общая сумма финансирования составила почти 18 миллионов рублей. Подрядчиком по всем объектам выступает АО «Дорожная служба». Судя по информации мэрии, больше всего повезло жителям дома № 8 на улице Ленина, где благоустройство уже завершено, объект сдан. Активные работы идут на улицах Свердлова, Гайдара, Дзержинского и Садовой, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

ИА “Орелград”