Орловские депутаты попросят об отсрочке для аграриев

Облсовет подготовил обращение к коллегам из Госдумы.

Орловский областной Совет народных депутатов подготовил обращение в Госдуму с просьбой предоставить сельхозтоваропроизводителям отсрочку по обязательному оформлению электронных перевозочных документов до 1 января 2028 года. Вопрос внесен в повестку дня июньской сессии регионального парламента. Как следует из проекта обращения, поводом для него стали многочисленные жалобы от сельхозпредприятий региона. С 1 сентября 2026 года в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2025 года № 140-ФЗ в России вводится понятие «электронные перевозочные документы».

К ним относятся: электронная транспортная накладная, электронный заказ-наряд, электронная сопроводительная ведомость, электронный договор фрахтования, электронный путевой лист, электронный заказ, электронная заявка, электронные экспедиторские документы, а также иные документы, предусмотренные федеральными законами в области транспорта. Согласно новой редакции части 1 статьи 8 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной.

Если иное не предусмотрено договором, накладная составляется грузоотправителем и формируется исключительно в электронном виде. Как отмечается в обращении, вводимые требования не учитывают специфику технологических процессов в цикле сельскохозяйственного производства и современные реалии. Главная проблема, по мнению орловских нардепов, заключается в отсутствии устойчивого доступа к интернету на полях и в районах размещения складских помещений. Оформление и подписание электронных транспортных накладных в момент отгрузки может стать технически невозможным, что создает реальные риски простоя техники, срыва сроков поставки и порчи продукции.

Особую озабоченность вызывает дата вступления нововведений в силу. Сентябрь является месяцем самой напряженной нагрузки для сельхозпредприятий. Уборочные работы в это время еще активно ведутся, одновременно производятся сев озимых культур, заготовка кормов и вспашка зяби. Начало применения масштабных изменений в сфере грузоперевозок в указанный период, по мнению орловских парламентариев и аграриев, может затормозить все производственные процессы и повлечь финансовые санкции из-за нарушений документооборота.

Серьезную озабоченность вызывает и финансовый аспект. Установление платы операторами информационной системы электронных перевозочных документов за оформление перевозочных документов вынудит предприятия нести дополнительные расходы, которые будут включены в себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции. Кроме того, потребуется приобретение смартфонов с современной операционной системой, покупка программного обеспечения для оформления перевозочных документов вне центральных офисов.

Обостряет ситуацию и кадровый вопрос. Водители и специалисты зачастую не готовы к работе с электронными подписями и мобильными приложениями, а их обучение потребует дополнительных затрат времени и средств. С учетом всех этих факторов Орловский облсовет планирует попросить Госдуму рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и предоставить отсрочку для применения перечисленных выше норм до 1 января 2028 года. Также орловские парламентарии намерены обратиться в законодательные органы других регионов России с просьбой поддержать данное обращение.

ИА “Орелград”