Угрожавшего президенту военного пенсионера «закрыли» в СИЗО

В Орле суд арестовал мужчину, обвиняемого в публичных призывах к терроризму.

Местный житель, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), останется под стражей как минимум до 25 июля 2026 года. Об этом стало известно после того, как Орловский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда города Орла об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как следует из материалов дела, 26 мая 2026 года следственным отделом УФСБ России по Орловской области в отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело по факту высказывания угроз насильственных действий в адрес президента РФ, содержащих признаки пропаганды терроризма. В тот же день мужчина был задержан, ему было предъявлено обвинение. Следователь ходатайствовал об аресте, указав, что тот обвиняется в совершении умышленного преступления средней тяжести против общественной безопасности. По месту регистрации он не проживает, имеет действующий загранпаспорт и намерения выехать за границу, а также может скрыться от следствия или уничтожить доказательства.

Советский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года. Затем защитник обжаловал это решение, настаивая на избрании более мягкой меры пресечения, а именно запрета определенных действий. Адвокат обращал внимание на то, что обвиняемый является военным пенсионером, ранее не судим, имеет место регистрации и жительства в Орле, устойчивые социальные связи. А инкриминируемое ему деяние произошло более года назад и тяжких последствий не повлекло.

Однако областной суд, изучив материалы дела, согласился с выводами районного суда. Он указал, что обвиняемый не имеет легального источника дохода, кроме пенсии, и тесных социальных связей, продал недвижимость и намерен выехать в Республику Корея, о чем свидетельствуют показания родственников и наличие действующего загранпаспорта. Кроме того, в телефоне обвиняемого была обнаружена подписка на проукраинские каналы.

Суд апелляционной инстанции признал, что на данном этапе расследования имеются обстоятельства, свидетельствующие о возможности обвиняемого скрыться или иным образом воспрепятствовать производству по делу. Оснований для изменения меры пресечения не установлено. Постановление вступило в законную силу, то есть пенсионеру придется пробыть в СИЗО еще более месяца.

ИА “Орелград”