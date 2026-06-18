Школу под Орлом могут пустить с молотка

В Орловском муниципальном округе скорректируют планы приватизации.

Власти сразу двух муниципальных образований Орловской области подготовили проекты внесения изменений в программы приватизации муниципального имущества на 2026 год. Проекты соответствующих решений уже опубликованы на официальных сайтах города Ливны и Орловского муниципального округа. Их рассмотрят местные депутаты на своих очередных заседаниях. Проектами предусмотрено расширение перечня объектов, подлежащих продаже.

Орловский окружной Совет народных депутатов проведет свою ближайшую сессию 25 июня. В повестку дня включен вопрос о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2026 год. Речь идет о включении в перечень здания бывшей Наугорской начальной общеобразовательной школы-детского сада, расположенного в поселке Зеленый на улице Центральной.

Согласно документу, данный объект представляет собой двухэтажное здание 1959 года постройки площадью 209,7 квадратных метров. Вместе с ним на продажу будет выставлен и земельный участок площадью 3240 квадратных метров. В качестве причины приватизации в документе указано: «излишнее, неиспользуемое имущество». Способом реализации предлагается сделать электронный аукцион с открытой формой подачи предложений.

Ливенский городской Совет народных депутатов на своей ближайшей сессии также может рассмотреть вопрос о корректировке прогнозного плана приватизации. Как следует из проекта документа, в перечень приватизируемых объектов на 2026 год планируется добавить нежилое помещение площадью 69,9 квадратных метров, расположенное в Ливнах на улице Селищева. Его планируется реализовать в течение года на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

Одновременно с этим ливенские депутаты скорректируют и ожидаемый доход от приватизации. В документе общая сумма поступлений, с учетом уточнения плана приватизации, будет увеличена с 2,248 миллиона рублей до 3,543 миллиона рублей. Рост ожидаемых поступлений связан именно с включением в план нового объекта, начальная стоимость которого определена в размере 1,295 миллиона рублей.

Отметим, что оба решения пока еще находятся на стадии обсуждения. Они вступят в силу только после их одобрения депутатским корпусом и последующего официального опубликования. В пояснительных записках сказано, что принятие указанных выше корректировок позволит муниципалитетам не только пополнить свои бюджеты за счет продажи неиспользуемых активов, но и сократить расходы на их содержание.

ИА “Орелград”