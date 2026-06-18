Проектировщики забыли предусмотреть в орловской школе вентиляцию

«Орелгосэкспертиза» пропустила документацию в работу без замечаний.

О проблемах с капремонтом здания образовательного учреждения пришлось рассказать главе Урицкого района Николаю Тураеву. После его обнадеживающего доклада на совещании 18 июня последовали вопросы от замгубернатора Вадима Тарасова и председателя заксобрания Леонида Музалевского. Есть проблемы?

«Есть проблемные вопросы, – признал Тураев. – Они связаны с тем, что, к сожалению, у нас проектировщики не несут никакой ответственности за принятые решения».

По словам главы с пробелами в проектно-сметной документации сталкивались при ремонте школы №2. Аналогично – по Максимовской школе.

«Не предусмотрена в пищеблоке вентиляция. Это полтора миллиона рублей. Упущены плинтусы по всей школе. Их просто не включили в проектно-сметную документацию. Там тоже порядка 300 тысяч рублей».

При этом была проверка достоверности сметной стоимости. Ее проводила «Орелгосэкспертиза».

«Как можно в пищеблоке пропустить вентиляцию? – возмутился Вадим Тарасов – Что за качество проверки? Прошу провести служебную проверку по этому вопросу: кто это проверял, как это проверяли. И по результатам проверки доложить губернатору».

Также Вадим Тарасов напомнил, что глава региона давал поручение организовать проектную группу на базе «Орелархплан». Когда это будет реализовано в полном объеме?

Также в Максимовской школе возможны проблемы с отоплением. На новую котельную средств в бюджете района нет. Нужна хотя бы замена котлов.

«Если вы сейчас делаете ремонт, и школа останется без тепла, зачем тогда нужен такой ремонт? – снова удивился Тарасов. – Мы потратим деньги, а результаты работы придут в негодность. Нам будут и люди будут задавать вопросы, и другие органы, причем вполне обоснованно».

Напомним, контракт на ремонт МБОУ Максимовская ООШ был заключен в декабре 2025 года. Подрядчик – ООО «Долина». Цена контракта – 59,7 млн рублей. Работы необходимо завершить до 10 ноября 2026 года. В настоящий момент исполнено 50% общего объема.

ИА “Орелград”