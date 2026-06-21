Новый памятный знак появится в Орловской области

Он предназначен для населенных пунктов трудовой славы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, утверждающий внешний вид и порядок установки памятного знака для населенных пунктов, удостоенных почетного звания «Населенный пункт трудовой славы». Напомним, что региональный закон о введении нового почетного звания был принят еще в апреле 2024 года. Теперь региональные власти утвердили все необходимые процедуры: от изготовления стелы до её установки на местах.

Указанное звание присваивается населенному пункту, на территории или в непосредственной близости от которого во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или в период послевоенного восстановления страны граждане проявили мужество, стойкость, упорство и самоотверженный труд. Основанием для присвоения является одновременное соответствие населенного пункта обязательным критериям.

В частности, необходимо наличие документально подтвержденных фактов трудового героизма жителей во время Великой Отечественной войны и в период послевоенного восстановления, а также документально подтвержденных фактов награждения предприятий, работников и жителей населенного пункта государственными наградами за трудовые заслуги. Региональное звание не присваивается городам, которым ранее было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Одобренный губернатором памятный знак, согласно указу, представляет собой стелу высотой 5 метров. Конструкция должна быть выполнена из долговечного композита, призванного обеспечить одновременно ее легкость и прочность. Это позволит монтировать стелу без привлечения грузоподъемной техники. Основным фон стелы должен быть «матовый металлик».

На верхней части стелы размещается герб Орловской области. Ниже размещается текст указа губернатора о присвоении конкретному населенному пункту почетного звания. Рядом с опорой располагаются декоративные накладные элементы, символизирующие трудовую славу региона: золотистый колос, символизирующий высокий аграрный потенциал, шестеренка и два серебристых молота. Последние символизируют развитую промышленность.

Стела устанавливается на бетонный монолитный фундамент. Кстати, эскизный проект памятного знака был выбран по итогам конкурса, который губернатор объявил еще в сентябре 2024 года. Глава региона также утвердил порядок установки. В документе подчеркнуто, что изготовление памятного знака финансируется из областного бюджета. Соответствующие закупки будет проводить департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области в соответствии с 44-ФЗ.

По условиям в течение 180 дней после изготовления знак передается администрации муниципального района или городского округа, на территории которого находится населенный пункт, удостоенный звания. Местные власти самостоятельно определяют место установки стелы. Но она должна находиться на территории самого населенного пункта либо, если это невозможно, на ближайшей к нему территории. Памятный знак устанавливается только один раз. Повторная установка в случае его утраты указом губернатора не предусмотрена.

Напомним, что в сентябре 2024 года почетное звание «Населенный пункт трудовой славы» было присвоено двум населенным пунктам Орловской области – городу Мценску и поселку городского типа Верховье. Вероятно, в этих муниципалитетах в ближайшее время появятся первые новые памятные знаки. Контроль за исполнением указа возложен на заместителя губернатора по внутренней политике.

ИА “Орелград”