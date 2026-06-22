В Орловской области создан совет по сохранению разрушающихся храмов

Совет станет новым совещательным органом при губернаторе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Виталий Тарасов подписал указ о создании Совета по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Новый коллегиальный орган займется координацией усилий по спасению церквей, храмов и других культовых сооружений, которые сегодня разрушаются. Он станет новым совещательным органом при губернаторе и будет объединять представителей профильных ведомств, местного самоуправления, церкви, музейного сообщества и общественных организаций.

Кстати, возглавил совет лично губернатор Андрей Клычков. Его заместителем в Совете назначен исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Сергей Латынин. Секретарем совета стал начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов. В состав совета вошел и представитель Орловской епархии РПЦ, протоиерей Евгений Евстифеев, председатель архитектурно-строительного отдела епархии.

От научного сообщества приглашены кандидат исторических наук, председатель Орловского областного отделения ВООПИК Станислав Абакумов, доктор исторических наук, профессор Виктор Ливцов, а также директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев. От органов местного самоуправления в состав вошли заместители мэра города Орла Игорь Печерский и Алексей Степанов, от бизнес-сообщества – президент Торгово-промышленной палаты Орловской области Светлана Ковалева. Также в совете будут работать представители профильных департаментов дорожного хозяйства и реализации государственных строительных программ.

Согласно положению, главная задача совета заключается в координации взаимодействия органов власти, местного самоуправления, предприятий и общественных организаций по вопросам сохранения культовых объектов, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии. Совет будет разрабатывать и рассматривать предложения по совершенствованию нормативной базы в сфере сохранения религиозных объектов культурного наследия, анализировать проблемы, возникающие при сохранении разрушающихся храмов и церквей, готовить рекомендации по консервации и реставрации объектов.

Также новый совещательный орган будет заниматься популяризацией объектов культурного наследия религиозного назначения. Заседания совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Его решения носят рекомендательный характер, но их реализация позволит скоординировать усилия всех заинтересованных сторон, от федеральных и региональных властей до церкви и общественности.

Отметим, что в Орловской области сохранилось множество храмов, церквей и монастырей, многие из которых являются памятниками архитектуры федерального и регионального значения. Однако немалая часть находится в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Новый совет призван объединить усилия государства, церкви и общественности для спасения этого уникального культурного наследия. Добавим, что организационно-техническое обеспечение деятельности совета возложено на управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

ИА “Орелград”