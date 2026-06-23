Орловские строители освоили 7,5 миллиарда рублей

Значительная часть этих средств была направлена на возведение жилья.

В Орловской области объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-апреле 2026 года составил 7,5 миллиарда рублей, или 106 процентов, в сопоставимой оценке, к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщил Орелстат. В то же время департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области сообщил, что за 5 месяцев 2026 года в регионе введено 96,9 тысячи квадратных метров жилья. В разрезе построенного жилья продолжает преобладать индивидуальное жилищное строительство, которого возведено почти 84 тысячи квадратных метров, что составляет 81 процент от общего ввода жилья в регионе в текущем году.

«Отметим, что Минстроем России в 2026 году для Орловской области установлен плановый показатель «Объем жилищного строительства» в размере 330 тысяч квадратных метров жилья, – сообщила пресс-служба губернатора. – Работа по достижению целевых показателей ввода жилья будет продолжена с учетом специфики строительного цикла. Основной ввод объектов приходится на четвертый квартал текущего года».

Ранее правительство региона внесло изменения в государственную программу «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области». Документ актуализирует цели, показатели и объемы финансирования на весь период ее реализации с 2020 по 2029 годы. Куратором программы назначен и.о. первого заместителя губернатора Сергей Латынин, ответственным исполнителем – областной департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.

Актуализированный общий объем финансирования программы на период 2024-2029 годов составляет 4,29 миллиарда рублей. Программа ставит задачи по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий: 192 семьям и отдельным категориям граждан с софинансированием из федерального бюджета; 48 семьям – за счет средств федерального бюджета; 1377 семьям – за счет средств областного бюджета. В рамках программы действуют региональные проекты «Обеспечение жильем молодых семей» и «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», ведомственный проект «Ипотека» и комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жилищных прав отдельных категорий граждан».

Ожидается, что к 2029 году 110 молодых семей получат социальные выплаты на приобретение и строительство жилья. Ежегодно объем поддержки должен расти. Кроме того, программой предусмотрено, что при рождении ребенка в период действия свидетельства семьи получают дополнительную 5-процентную социальную выплату из областного бюджета. В рамках этой же программы за счет средств областного бюджета, в том числе по судебным решениям, жильем должны быть обеспечены 1259 детей-сирот.

Ведомственный проект «Ипотека» направлен на предоставление мер государственной поддержки гражданам для «создания условий осуществления права на жилище и стимулирования индивидуального жилищного строительства». Ожидается, что к 2029 году 467 граждан получат свидетельства о праве на заключение договора приобретения или строительстве жилья на первичном рынке с использованием ипотечного кредита со сниженной процентной ставкой. Финансирование данного проекта составляет 32,52 миллиона рублей.

Наконец, комплекс процессных мероприятий включает в себя мероприятия по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших, инвалидов и ветеранов боевых действий, а также семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. Предусматривает он и предоставление социальных выплат многодетным семьям на приобретение жилья, возведение частных домов, оплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке.

Кроме того, программа гарантирует предоставление государственной поддержки молодым учителям для выплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита и – предоставление социальных выплат, удостоверяемых государственными жилищными сертификатами. Только в текущем году планируется поддержать: 158 молодых семей (с софинансированием из федерального бюджета), 88 семей за счет средств федерального бюджета, 1408 семей за счет средств областного бюджета.

ИА “Орелград”