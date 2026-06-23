Александр Малинин выступит на «Дне Русского поля» в Орловской области

О музыкальном подарке сообщил в ходе эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

С 30 июня по 5 июля в регионе пройдет «Аграрная неделя – 2026». Ее кульминацией станет традиционный праздник «День Русского поля» в селе Отрадинское Мценского района, который состоится 4 июля.

На мероприятии выступит Народный артист Российской Федерации Александр Малинин. Его концерт станет подарком для всех участников и зрителей праздника.

Помимо выступления знаменитого певца, в программе дня — выставки сельхозтехники и фермерских подворий, демонстрация крупного рогатого скота, кулинарные дегустации, а также выступления конного клуба «Вязки» и ансамбля барабанщиц «Триумф».

На следующий день, 5 июля, там же пройдет Всероссийский марафон «Земля спорта» с зарядкой, ГТО, силовым экстримом, игровыми видами и семейными эстафетами.

ИА “Орелград”