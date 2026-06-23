Найден подрядчик для ремонта Покровской средней школы

Контракт заключен с орловским ООО «Долина».

Администрация Покровского района подвела итоги электронного аукциона на ремонт здания МБОУ «Покровская средняя школа». Победителем отбора признано ООО «Долина». Цена контракта – 35 663 680 рублей 80 копеек. Дата окончания исполнения – 30 сентября 2027 года, указано в ЕИС «Закупки».

Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта: общестроительные работы (на них приходится почти 80% финансирования), освещение, водоснабжение, водоотведение, пожарная сигнализация и видеонаблюдение. Также предусмотрены благоустройство и озеленение территории образовательного учреждения. Гарантийный срок на выполненные работы — пять лет со дня подписания акта приемки.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В настоящее время в школе обучается более 200 учеников. Проведение капитального ремонта позволит создать комфортную образовательную среду для детей и педагогов.

С 2022 года в Покровском районе обновили уже три здания школ. Ремонт Моховской СОШ завершается в ближайшее время. Работы стоимостью 56,4 млн рублей выполняет также ООО «Долина».

ИА “Орелград”