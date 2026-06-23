Найден подрядчик для ремонта Покровской средней школы

23.6.2026 | 10:53 Новости, Образование, Строительство

Контракт заключен с орловским ООО «Долина».

Фото: Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ 

Администрация Покровского района подвела итоги электронного аукциона на ремонт здания МБОУ «Покровская средняя школа». Победителем отбора признано ООО «Долина».   Цена  контракта – 35 663 680 рублей 80 копеек.  Дата окончания исполнения – 30 сентября 2027 года, указано в ЕИС «Закупки».

Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта: общестроительные работы (на них приходится почти 80% финансирования), освещение, водоснабжение, водоотведение, пожарная сигнализация и видеонаблюдение. Также предусмотрены благоустройство и озеленение территории образовательного учреждения. Гарантийный срок на выполненные работы — пять лет со дня подписания акта приемки.

Проект реализуется  в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В настоящее время в школе обучается более 200 учеников. Проведение капитального ремонта позволит создать комфортную образовательную среду для детей и педагогов.

С 2022 года в Покровском районе обновили уже три здания школ. Ремонт Моховской СОШ завершается в ближайшее время. Работы стоимостью 56,4 млн рублей выполняет также ООО «Долина».

ИА “Орелград”


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