Андрей Клычков держит на контроле ситуацию с топливом в Орловской области

Об этом глава региона заявил в ходе прямого эфира в соцсетях 22 июня.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что, несмотря на трудности с доступностью бензина и рост цен на топливо в ряде соседних регионов, у нас ситуация остается стабильной.

По его поручению сотрудники департамента ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения провели мониторинг заправочных станций. Проверка показала, что на всех АЗС бензин имеется в наличии, а цены не повышаются. Вероятно, есть колебания не в крупных федеральных сетях, а у частных АЗС. Это проверят отдельно, отметил Клычков.

Глава региона подчеркнул, что ситуация с обеспечением жителей топливом находится на постоянном контроле. В отношении частных компаний направлены запросы в Федеральную антимонопольную службу. Кроме того, Орловская область оказывает помощь соседним регионам, поставляя им топливо.

ИА “Орелград”