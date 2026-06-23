Андрей Клычков держит на контроле ситуацию с топливом в Орловской области

23.6.2026 | 9:24 Новости, Транспорт, Экономика

Об этом глава региона заявил в ходе прямого эфира в соцсетях 22 июня.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что, несмотря на трудности с доступностью бензина и рост цен на топливо в ряде соседних регионов, у нас ситуация остается стабильной.

По его поручению сотрудники департамента ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения провели мониторинг заправочных станций. Проверка показала, что на всех АЗС бензин имеется в наличии, а цены не повышаются. Вероятно, есть колебания не в крупных федеральных сетях, а у частных АЗС. Это проверят отдельно, отметил Клычков.

Глава региона подчеркнул, что ситуация с обеспечением жителей топливом находится на постоянном контроле. В отношении частных компаний направлены запросы в Федеральную антимонопольную службу. Кроме того, Орловская область оказывает помощь соседним регионам, поставляя им топливо.

ИА “Орелград”


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