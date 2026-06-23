«Луч» займется проектом «Лесков Посад»

В поселке Кромы Орловской области высадят полсотни краснолистных слив.

Благоустройство общественной территории планируется между улицами Свободы и Степана Разина. Заказчиком по проекту «Лесков Посад» стало МБУ КР ОО «КРОМЦЕНТР». Победитель электронного аукциона – ООО «ЛУЧ» (пгт Залегощь). Цена контракта – 65 351 072,92 рубля. Авансирование не предусмотрено. Расчеты по контракту идут через лицевые счета в Казначействе.

В работы входит благоустройство территории, установка малых архитектурных форм, организация видеонаблюдения и обеспечение электроосвещения. Все — строго по проектно-сметной документации, без самостоятельного изменения объемов. Материалы должны быть новыми, с сертификатами и паспортами качества. Игровое оборудование — с обязательным соответствием техрегламенту ЕАЭС 042/2017.

В планах две велопарковки спирального типа, на семь мест каждая. Должны установить скамейки: пять штук парковых «Идиллия» с деревянными сиденьями, две – стальные «Колледж». Предусмотрено шесть навесов с деревянным каркасом из лиственницы, крыша из окрашенного оцинкованного листа. Под ними разместят скамьи и столы. Также установят перголы с 14 качелями. Появятся две зоны для игры в шахматы. В озеленении должны использовать краснолистные сливы «Писарди» — 53 саженца (высота от 160 см, с закрытой корневой системой).

Подрядчик обязан за пять дней до начала работ установить систему удаленного видеонаблюдения для круглосуточного контроля строительства в режиме реального времени. Причем одна должна обеспечивать онлайн-трансляцию на сайт gorodsreda.

Контракт действует до 29 января 2027 года, указано в ЕИС “Закупки”. Гарантия на результат работ — 5 лет. Если в этот период выявят дефекты — подрядчик устраняет за свой счет в течение 30 дней после составления соответствующего акта.

Напомним, «Лесков Посад» – один из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. Отметим, ООО «Луч» также стало победителем отбора подрядчиков на благоустройство бульвара Данилевского в Верховье.

ИА “Орелград”