Банк «Кузнецкий» даст кредит Мценску

23.6.2026 | 13:23 Новости, Экономика

Финансовым управлением орловского города 22 июня подписан контракт.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Услуги по предоставлению кредитных ресурсов понадобились из-за дефицита бюджета Мценска и необходимости погашения муниципальных долговых обязательств. Открыта невозобновляемая кредитная линия с лимитом в сумме 30 000 000 рублей на срок 365 дней. Цена контракта – 4 624 500 рублей (при начальной 5 100 000 рублей / около 17% годовых).  Всего на электронный аукцион было подано три заявки. ПАО Банк «Кузнецкий» сделало наиболее выгодное предложение – 15,4%.

Процентная ставка —  фиксированная, указано в документации в ЕИС «Закупки».  Комиссии и дополнительные платежи — отсутствуют. Кредит выдается без обеспечения, досрочное погашение допускается без штрафов и комиссий. За просрочку возврата основной суммы долга или процентов предусмотрено начисление пени.  Контракт будет действовать до полного исполнения обязательств сторонами.

Отметим, за 2025 год общий объем доходов Мценска сложился в сумме 1,736 миллиарда рублей, расходов – 1,688 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет города в прошлом году был исполнен с профицитом в сумме 48,268 миллиона рублей.

ИА “Орелград”


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