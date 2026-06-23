Банк «Кузнецкий» даст кредит Мценску

Финансовым управлением орловского города 22 июня подписан контракт.

Услуги по предоставлению кредитных ресурсов понадобились из-за дефицита бюджета Мценска и необходимости погашения муниципальных долговых обязательств. Открыта невозобновляемая кредитная линия с лимитом в сумме 30 000 000 рублей на срок 365 дней. Цена контракта – 4 624 500 рублей (при начальной 5 100 000 рублей / около 17% годовых). Всего на электронный аукцион было подано три заявки. ПАО Банк «Кузнецкий» сделало наиболее выгодное предложение – 15,4%.

Процентная ставка — фиксированная, указано в документации в ЕИС «Закупки». Комиссии и дополнительные платежи — отсутствуют. Кредит выдается без обеспечения, досрочное погашение допускается без штрафов и комиссий. За просрочку возврата основной суммы долга или процентов предусмотрено начисление пени. Контракт будет действовать до полного исполнения обязательств сторонами.

Отметим, за 2025 год общий объем доходов Мценска сложился в сумме 1,736 миллиарда рублей, расходов – 1,688 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет города в прошлом году был исполнен с профицитом в сумме 48,268 миллиона рублей.

ИА “Орелград”