Орловца обязали вернуть деньги жителю Благовещенска

Суд взыскал с жителя Залегощенского района неосновательное обогащение.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Залегощенский районный суд. Он удовлетворил исковые требования прокурора города Благовещенска Амурской области, выступавшего в защиту интересов местного жителя. Дальневосточный прокурор просил орловский суд о взыскании суммы неосновательного обогащения с жителя Орловской области. Как пояснили в пресс-службе Залегощенского районного суда, в производстве следственного управления МУ УМВД России «Благовещенское» находится уголовное дело, возбужденное еще в августе 2024 года.

Заведено оно было по факту хищения денежных средств, принадлежащих жителю Амурской области. В ходе следствия было установлено, что в мае 2024 года потерпевший дальневосточник перевел 398 тысяч рублей на счет жителя Орловской области по указанию неизвестных лиц. Уточняется, что дальневосточник действовал «в целях оплаты услуг по выводу денежных средств со своего счета в иностранной компании». После совершения переводов связь с неизвестными он потерял.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что у дальневосточника не было никаких денежных или иных обязательств перед жителем Залегощенского района. А у орловца, соответственно, не имелось правовых оснований для удержания полученных им денежных средств. Юридически эта ситуация квалифицируется как неосновательное обогащение, то есть это было имущество, полученное без установленных законом или сделкой оснований.

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Данные правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения самого потерпевшего или третьих лиц.

Так сказано в законодательстве, и именно на данные нормы опирался орловский суд, разрешая этот спор. Исследовав письменные материалы гражданского дела, Залегощенский райсуд признал правоту дальневосточного прокурора и решил удовлетворить заявленные им требования в полном объеме. Но у проигравшего иск орловца есть право обжаловать еще не вступившее в законную силу решение суда в вышестоящей инстанции.

ИА “Орелград”