На отлов собак в Орле потратят 3 миллиона рублей

В Орле объявлен конкурс на отлов и содержание бездомных животных.

МБУ «Спецавтобаза» объявило закупку на оказание услуг по обращению с животными без владельцев. Максимальная цена контракта установлена в размере 3 миллиона рублей. Деньги выделены из областного бюджета, но проходят транзитом через бюджет города Орла. Исполнитель будет обязан отлавливать безнадзорных собак и кошек, стерилизовать, содержать в приюте и при необходимости возвращать на прежние места обитания.

Согласно проекту контракта, услуги будут оказываться на территории муниципального образования «Город Орел». Заказчиком выступает именно муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», которому муниципалитет ранее делегировал такие полномочия. Исполнитель должен будет отлавливать бездомных собак, в том числе покусавших людей или других животных, маркировать отловленных животных, стерилизовать их.

Он также обязан содержать животных в приюте до момента передачи новым владельцам или наступления естественной смерти, транспортировать животных на прежние места обитания, а в исключительных случаях проводить эвтаназию и утилизацию трупов. По условиям контракта отлов производится круглосуточно. При этом «ловцам» запрещено применять способы и приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных.

Заявки на отлов будут поступать от заказчика. Исполнитель должен исполнить заявку в течение семи рабочих дней. Если животное представляет опасность для жизни и здоровья, то срок исполнения заявки на отлов автоматически сокращается до одного рабочего дня. Отловленных собак должны доставлять в приют не позднее чем через 8 часов с момента отлова. Там их будут осматривать ветеринары, определять наличие травм, заболеваний и немотивированной агрессивности.

Содержание в приюте предусмотрено для двух категорий животных: для собак, которые должны содержаться под наблюдением (в том числе покусавших людей); для животных, которых нельзя вернуть на прежнее место обитания, – до передачи новым владельцам или до естественной смерти. Контракт содержит строгие требования к автотранспорту, который должен иметь изолированный закрытый отсек для перевозки животных, вентиляцию, запас воды, аптечки для людей и животных.

Запрещается привлекать к отлову несовершеннолетних, а также граждан, состоящих на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Отстрел животных из огнестрельного оружия категорически запрещен. Исполнитель обязан вести журналы учета, куда должна вноситься информация об отловленных животных, стерилизации и приготовления дезрастворов. Размер обеспечения исполнения контракта оставит 10 процентов от его цены, то есть 300 тысяч рублей. Исполнитель может внести деньги на счет заказчика или предоставить независимую гарантию. Срок действия контракта – с даты подписания до 31 декабря 2026 года. Услуги по содержанию животных, покусавших людей, будут оказываться до 31 декабря 2026 года включительно.

ИА “Орелград”