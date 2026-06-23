В Орловской области установят пять новых комплексов фиксации нарушений ПДД

23.6.2026 | 8:29 Новости, Транспорт

Пополнение сети обойдется в 17,3 млн рублей.

Фото КУ ОО “Орелтранссигнал”

КУ ОО «Орелтранссигнал» 22 июня заключило контракт на поставку и установку пяти стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Победителем электронного аукциона стало ООО «АСТРА ЛАБ» (г. Москва). Цена контракта – 17 346 833,33 рубля, указано в ЕИС «Закупки».

Новые комплексы должны появиться:

  1. а/д М-2 «Крым» 391 км + 505 м
  2. а/д М-2 «Крым» 362 км + 370 м
  3. а/д М-2 «Крым» 370 км + 100 м
  4. а/д М-2 «Крым» 338 км + 170 м
  5. г. Орел, ул. Розы Люксембург, 52

Адреса точек контроля могут быть изменены в пределах Орловской области в зависимости от аварийной обстановки. При этом срок поставки не меняется.

Камеры должны быть новыми (2025 г. выпуска), с защитой IP 66, мощностью до 20 Вт, контролировать три полосы движения, передавать данные по беспроводному или проводному каналу в систему «Паутина».  Комплексы должны фиксировать скорость, выезд на встречную полосу, нарушение правил применения ремней безопасности, в Орле — еще и непропуск пешеходов. Также камеры будут передавать данные о проезде без нарушений (для общего учета).

Обязательное требование — наличие сертификата и поверки, гарантия на товар — от 24 месяцев.

Контракт действует до 26 августа 2026 года.

ИА “Орелград”


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