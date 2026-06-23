В Орловской области установят пять новых комплексов фиксации нарушений ПДД

Пополнение сети обойдется в 17,3 млн рублей.

КУ ОО «Орелтранссигнал» 22 июня заключило контракт на поставку и установку пяти стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Победителем электронного аукциона стало ООО «АСТРА ЛАБ» (г. Москва). Цена контракта – 17 346 833,33 рубля, указано в ЕИС «Закупки».

Новые комплексы должны появиться:

а/д М-2 «Крым» 391 км + 505 м а/д М-2 «Крым» 362 км + 370 м а/д М-2 «Крым» 370 км + 100 м а/д М-2 «Крым» 338 км + 170 м г. Орел, ул. Розы Люксембург, 52

Адреса точек контроля могут быть изменены в пределах Орловской области в зависимости от аварийной обстановки. При этом срок поставки не меняется.

Камеры должны быть новыми (2025 г. выпуска), с защитой IP 66, мощностью до 20 Вт, контролировать три полосы движения, передавать данные по беспроводному или проводному каналу в систему «Паутина». Комплексы должны фиксировать скорость, выезд на встречную полосу, нарушение правил применения ремней безопасности, в Орле — еще и непропуск пешеходов. Также камеры будут передавать данные о проезде без нарушений (для общего учета).

Обязательное требование — наличие сертификата и поверки, гарантия на товар — от 24 месяцев.

Контракт действует до 26 августа 2026 года.

ИА “Орелград”