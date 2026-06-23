Областная больница частично выиграла иск по лифтам

Суд взыскал с петербургской компании 573 тысячи рублей пени.

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск бюджетного учреждения здравоохранения «Орловская областная клиническая больница» к ООО «Могилевлифт». Больница просила о взыскании пеней за нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту лифтов. Как следует из материалов дела, спор между медучреждением и подрядчиком из Санкт-Петербурга длился с 2023 года.

Гражданско-правовой договор на капитальный ремонт лифтов больницы был заключен 21 сентября 2022 года на общую сумму 19,5 миллиона рублей. Срок выполнения работ был установлен до 15 декабря 2022 года. Однако подрядчик не уложился в установленный срок. Часть работ была выполнена и сдана заказчику только 21 февраля 2023 года, а часть работ на сумму 764,6 тысячи рублей осталась невыполненной до сих пор.

Именно за это больница требовала взыскать с компании пени в размере 706 тысяч рублей. А период просрочки обязательств она посчитала с 24 января 2023 года по 5 мая 2026 года. Спор прошел уже три судебные инстанции. Сначала дело рассматривалось в арбитражном суде Орловской области, затем в апелляции и кассации. Изначально суд первой инстанции в 2024 году частично удовлетворил требования истца, но кассационная инстанция отправила дело на новое рассмотрение, указав на необходимость проверки объема и состава фактически выполненных работ.

При новом рассмотрении была назначена судебная экспертиза, которую провело ФБУ «Орловская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ». Экспертиза подтвердила, что подрядчиком были выполнены работы на 16,7 миллиона рублей, а стоимость незавершенных работ составляет 764,6 тысячи рублей. Эти работы, а речь идет о штукатурке шахт лифтов и установке светильников, были предусмотрены договором, но до сих пор не сделаны.

Ответчик пытался оспорить заключение эксперта, представив рецензию сторонней организации. Однако суд не принял ее как надлежащее доказательство, отметив, что рецензирование заключения эксперта не предусмотрено процессуальным законодательством. При новом рассмотрении суд самостоятельно произвел расчет пеней, признав методологию истца неверной. В итоге сумма, подлежащая взысканию, составила 573,8 тысячи рублей.

Также суд отклонил доводы подрядчика о необходимости списания неустойки по правилам, утвержденным постановлением правительства РФ № 783, поскольку контракт не исполнен в полном объеме. Не нашли своего подтверждения и аргументы ответчика о том, что работы невозможно выполнить без внесения изменений в проектную документацию. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИА “Орелград”