В Орловской области нарастили производство мяса и яиц

Орелстат обнародовал итоги работы животноводческой отрасли в текущем году.

Орелстат опубликовал данные о состоянии животноводства в сельхозорганизациях Орловской области за январь-май 2026 года. По состоянию на конец мая поголовье крупного рогатого скота составило 125,9 тысячи голов, или на 11,7 процента больше, чем было год назад. При этом численность коров, напротив, сократилась на 6,4 процента. Общее стадо буренок составляет в регионе всего около 30 тысяч голов. Поголовье свиней при этом выросло до 1,497 миллиона голов, или на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а поголовье птицы, напротив, сократилось до 1,828 миллиона голов, или на 10,5 процента.

За пять месяцев текущего года сельхозорганизации Орловской области произвели 165,8 тысячи тонн скота и птицы на убой, в живом весе. Объемы производства мяса по сравнению с предыдущим годом увеличились на 8,3 процента. По сравнению с январем-маем 2025 года рост отмечен по всем основным видам: крупный рогатый скот – плюс 10,3 процента, свиньи – плюс 8,8 процента, птица – плюс 2,2 процента.

Производство молока за отчетный период составило 46,3 тысячи тонн и сократилось на 2,6 процента к уровню прошлого года. Однако продуктивность коров выросла. В этом году в среднем от одной коровы в регионе уже надоено 3094 килограмма молока, что на 139 килограммов больше, чем было год назад. Самый высокий надой традиционно зафиксирован в Верховском районе.

Производство яиц в регионе выросло до 6,7 миллиона штук, а показатель прошлого года превышен на 7,7 процента. От одной курицы-несушки получено 107 яиц, что на 12,6 процента больше, чем в прошлом году. Увеличение поголовья и продуктивности автоматически ставит перед контролирующими органами задачу усилить надзор за качеством продуктов, поступающих на прилавки, и соблюдением ветеринарных норм при содержании животных.

ИА “Орелград”