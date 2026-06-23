В Орле хотят построить еврейский культурный центр

На пересечении улиц Русанова и 1-я Курская.

Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по землепользованию и застройке Орловской области. Местная еврейская религиозная организация ортодоксального иудаизма города Орла «Центр Шалом» обратилась с просьбой разрешить строительство центра на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030609:209, площадью 1 183 кв. м. Проблема в том, что для реализации проекта требуется отклонение от предельных параметров застройки — минимальный отступ с северо-восточной стороны предлагается установить в 0 метров.

Комиссия по землепользованию и застройке единогласно — 12 голосов «за» — рекомендовала направить материалы на общественные обсуждения, указано в протоколе заседания. Окончательное решение будет принято только после аккумулирования мнений горожан.

По данным Геоинформационного портала участок № 44 по улице 1-я Курская относится к землям населенных пунктов, находится в муниципальной собственности. Вид разрешенного использования – осуществление религиозных обрядов.

ИА “Орелград”