Орловцам выдадут 13 миллионов рублей на картошку

Аграрии могут получить субсидии на картофель, овощи и элитные семена.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидий для стимулирования увеличения производства картофеля и овощей. Заявки от сельхозтоваропроизводителей принимаются с 23 июня по 7 июля 2026 года. Субсидии предоставляются по трем направлениям. Прежде всего, они направлены на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства и повышение плодородия и качества почв.

Кроме того, субсидии предназначены на возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта, выращенных с применением технологии досвечивания, и на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства. Общий лимит бюджетных средств на эти цели составляет 13,369 миллиона рублей. Победителями признаются участники, включенные департаментом сельского хозяйства в рейтинг по результатам ранжирования заявок. При этом размер субсидии не может превышать 90 процентов от суммы фактически произведенных затрат.

Претендовать на государственную поддержку могут сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельхозпотребительских кооперативов. При этом для получения субсидии на агротехнологические работы участник должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и соответствовать критериям малого предприятия. По двум другим направлениям к участию также допускаются научные и образовательные организации.

Среди основных требований к соискателям можно выделить использование семян, показатели сортовых и посевных качеств которых соответствуют установленным стандартам, а также применение технологии досвечивания для овощей защищенного грунта на всей площади сбора урожая. Участники отбора должны подтвердить отсутствие задолженности по налогам, свыше 30 тысяч рублей на едином налоговом счете. Они не должны находиться в процессе банкротства или ликвидации, а также не иметь просроченной задолженности перед областным бюджетом.

Соискатель не должен быть иностранным агентом или офшорной компанией, а также не должен получать средства из областного бюджета на аналогичные цели по другим программам. Заявки и документы традиционно принимаются в электронном виде через государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» с использованием портала предоставления мер финансовой поддержки.

Участники формируют заявку, заполняя экранные формы веб-интерфейса, и подписывают ее усиленной квалифицированной электронной подписью. К заявке необходимо приложить пакет документов, включая расчет субсидии, справки о посевных площадях и затратах, документы о структуре учредителей, а также подтверждающие качество семян и проведение агрохимического обследования земель. Размер субсидии рассчитывается по утвержденным формулам в зависимости от посевной площади, объема производства или количества элитных семян. Предусмотрены повышающие коэффициенты 2 и 3 для тех, кто использует семена отечественной селекции или производит овощи защищенного грунта в период с января по апрель.

ИА “Орелград”