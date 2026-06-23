Орловцы сократили долги по налогам

Налоговики отчитались перед общественниками о текущих показателях своей работы.

В УФНС России по Орловской области состоялось первое после переформирования состава заседание Общественного совета. Как сообщили в пресс-службе ведомства, участники встречи обсудили итоги работы управления за январь-май текущего года, результаты декларационной кампании за 2025 год и другие вопросы.

Как сообщила руководитель регионального управления налоговой службы Ирина Емельянова, несмотря на экономическую ситуацию, налоговые поступления во все уровни бюджета показывают устойчивую положительную динамику. За пять месяцев 2026 года в Орловской области собрано порядка 27,3 миллиарда рублей налогов, что на 8,4 процента, или на 2,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поступления в федеральный бюджет составили 9,1 миллиарда рублей, что на 17,5 процента больше, чем было в январе-мае 2025 года. В территориальный бюджет мобилизовано порядка 18,2 миллиарда рублей с превышением прошлогоднего показателя на 4,4 процента, в том числе в областной бюджет – более 14,8 миллиарда рублей, рост – на 4,6 процента. Сбор страховых взносов на обязательное социальное страхование достиг около 15,6 миллиарда рублей, что на 1,4 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.

В ведомстве также добавили, что важным резервом пополнения бюджета остается работа с задолженностью. Благодаря внедрению новых методов, включая упрощенный внесудебный порядок взыскания, задолженность физических лиц по имущественным налогам в регионе снизилась на 18 процентов, или на 66,1 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом. За счет применения мер принудительного взыскания в консолидированный бюджет Орловской области за январь-май поступило около 639,4 миллиона рублей, что на 89,6 процента, или на 302,3 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года.

«Ирина Емельянова также рассказала об участии руководящего состава управления в образовательном проекте «Мастер государственного администрирования: лидер цифровой трансформации на государственной службе». Команда Орловской области разработала новый цифровой сервис для юридических лиц «Создай свое обособленное подразделение». Его внедрение позволит максимально упростить процедуру постановки на учет, снизить административную нагрузку на бизнес и обеспечить прозрачность уплаты НДФЛ в бюджеты муниципальных образований, предотвращая искусственную миграцию компаний», – добавили в пресс-службе УФНС России по Орловской области.

ИА “Орелград”