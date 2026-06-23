В Орле осудили сбытчика из наркогруппы

Орловец получил 8 лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков.

Обвинительный приговор местному жителю вынес Северный районный суд города Орла. Он признал гражданина виновным и квалифицировал его действия по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере) и по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в значительном размере).

По информации пресс-службы Северного райсуда, осужденный вместе с соучастником выступал в роли так называемого «фасовщика-закладчика». Было установлено, что участники организованной группы общались через интернет, избегая личных контактов и строго соблюдая правила конспирации. Они пытались наладить незаконный наркооборот в Орле. Подсудимый вместе с подельником забирали наркотики из тайников, дома расфасовывали на розничные дозы, а затем снова прятали в тайники-закладки, откуда наркотики должны были забирать уже «розничные покупатели».

Довести преступный умысел до конца подсудимому не удалось, так как он был пойман с поличным. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции, уточнили в пресс-службе суда. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в его доме были обнаружены наркотические средства в значительном размере, которые он, с его слов, хранил для личного потребления без цели сбыта.

При назначении наказания суд принял во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств. Также было принято во внимание потенциальное влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. По совокупности преступлений орловцу в итоге дали 8 лет лишения свободы, отбывать которые он должен в исправительной колонии строгого режима. Также его обязали заплатить в доход государства штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

ИА “Орелград”