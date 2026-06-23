В Орле суд не дал унаследовать долг

Северный районный суд отказал коллекторам из-за истечения срока исковой давности.

Северный районный суд города Орла рассмотрел иск коллекторской организации, просившей о взыскании задолженности по договору потребительского займа. Как сообщила пресс-служба суда, договор займа был заключен в январе 2020 года со сроком возврата в феврале 2020 года. Заемщик умер в марте 2020 года, не погасив взятые на себя обязательства. После его смерти было открыто наследственное дело. А право требования по договору займа перешло к коллекторскому агентству в порядке цессии.

Представители ответчиков, то есть наследников умершего заемщика, в судебном заседании заявили о пропуске истцом срока исковой давности. Суд согласился с этой позицией. По его мнению, срок исковой давности начал свой отсчет с февраля 2020 года и истек в феврале 2023 года. Коллекторская организация обратилась в суд только в январе 2025 года, то есть значительно опоздала. С точки зрения права, она подала иск «за пределами установленного законом трехлетнего срока».

Важно отметить, что, несмотря на наличие наследственного имущества, стоимость которого превышала сумму долга, суд отказал во взыскании именно по причине пропуска срока исковой давности. А его решение уже вступило в законную силу. В соответствии с российским законодательством, при наследовании имущество умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое. Это означает, что вместе с активами наследники получают и обязательства наследодателя.

Проще говоря, долги действительно переходят к наследникам, принявшим наследство. Исключение составляют обязательства, неразрывно связанные с личностью умершего, например, алименты, его обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, и др. Ответственность наследников при этом ограничена стоимостью наследства. Они отвечают по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Если долги превышают стоимость наследства, платить из личных средств не требуется, а обязательства прекращаются в недостающей части.

Кредиторы действительно вправе предъявить требования к наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. Но важно помнить о том, что срок исковой давности продолжает течь в том же порядке, что и до смерти должника. Открытие наследства не прерывает, не приостанавливает и не восстанавливает течение срока давности. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности по закону не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

Отказаться от наследства можно целиком, но нельзя принять имущество и отказаться от долгов, поскольку это единый пакет прав и обязанностей. На принятие решения отводится шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Именно правило о продолжении течения срока исковой давности и стало основанием для отказа в удовлетворении иска коллекторской организации в деле, рассмотренном Северным районным судом города Орла.

ИА “Орелград”