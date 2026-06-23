Орловский полицейские раскрыли схему незаконной регистрации сим-карт

Работник салона связи пытался выполнить и перевыполнить план.

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД по Орловской области выявили факт незаконной регистрации сим-карт. Злоумышленником оказался 31-летний житель Орла, который в 2024 году работал в салоне сотовой связи.

Чтобы улучшить свои рабочие показатели, мужчина без ведома клиента оформил на его имя пять дополнительных сим-карт. Через несколько месяцев он их утилизировал. Сам фигурант полностью признал свою вину.

Следственным отделом ОП № 2 (по Заводскому району) возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). В настоящее время оперативники проверяют мужчину на причастность к аналогичным эпизодам, уточнили в УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”