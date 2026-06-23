На Тургеневский праздник приедет «король романса»

23.6.2026 | 15:19 Культура, Новости

Одно из главных летних событий Орловской области пройдет 27 июня.

Тургеневский праздник в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» начнется в 10 утра: гостей ждут ярмарка мастеров, мастер-классы по росписи пряников и созданию оберегов, старинные игры и приготовление усадебного варенья по рецепту матери Тургенева. В течение дня в парке будут гулять участники клуба исторических танцев «Династия» в костюмах XIX века.

В 13:00 на сцене покажут фрагмент спектакля «Отцы и дети» от Орловского драмтеатра. Также проведут церемонию передачи в музей новых исторических реликвий.

Кульминацией праздника станет спектакль-концерт Олега Погудина «Золотой век. Тургенев», где прозвучат романсы и произведения, связанные с той эпохой. Завершит день Большой усадебный бал.

Организаторы обещают, что музыка, поэзия и танцы воссоздадут атмосферу золотого века русской усадьбы.


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