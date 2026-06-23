Под Орлом осудили женщину, угонявшую автомобили

Жительница Свердловского района осуждена за не самое типичное для женщин преступление.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор 34-летней местной жительнице, признанной виновной в двух угонах автомобилей и краже денег у одного из потерпевших. В большинстве случаев на угонах транспортных средств попадаются юноши и мужчины. Но данный судебный процесс показал, что в регионе имеются и «серийные угонщицы».

Как сообщила пресс-служба суда, подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Было установлено, что в октябре прошлого года она совершила угон двух транспортных средств у ранее незнакомых ей граждан. Воспользовавшись тем, что хозяева оставили ключи в замках зажигания, она завела двигатели и, как посчитало следствие, неправомерно завладела чужими автомобилями.

Кроме того, из портмоне, находившегося в салоне автомобиля одного из потерпевших, злоумышленница похитила денежные средства в сумме более 70 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимая не стала отпираться и полностью признала свою вину. Действия женщины были квалифицированы по двум эпизодам части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Окончательное наказание было назначено по совокупности преступлений на основании части 5 статьи 69 УК РФ. Свердловский суд Орловской области просто присоединил к своему наказанию то наказание, которой данной гражданке ранее, в феврале этого года, за аналогичное преступление назначил Одоевский межрайонный суд Тульской области. По совокупности подсудимая должна провести 3 года в исправительной колонии общего режима. Но она еще может обжаловать приговор, так как он пока в законную силу не вступил.

Тем временем Верховский районный суд Орловской области прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, обвинявшегося в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, и назначил ему судебный штраф в размере 30 тысячи рублей. Как пояснили в пресс-службе суда, в апреле 2026 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо жилых домов в поселке Верховье.

Увидев приоткрытые створки ворот гаража, он зашел внутрь и сел за руль чужого автомобиля. Повернул ключ зажигания, запустил двигатель, выехал из гаража и поехал по улицам поселка. Накатавшись, он заглушил двигатель, бросил машину и сбежал, но вскоре его нашли и задержали. В судебном заседании защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб, поэтому ходатайство было удовлетворено.

ИА “Орелград”