Потенциальной воровке отказали в домашнем аресте

Залегощенский районный суд Орловской области продлил арест обвиняемой в кражах из чужих домов.

Удовлетворено ходатайство следователя и продлен срок содержания под стражей для местной жительницы, обвиняемой в двух эпизодах кражи с незаконным проникновением в чужое жилище. Как следует из информации пресс-службы суда, следствие считает, что обвиняемая в марте 2026 года незаконно проникла в дом другой местной жительницы и тайно похитила оттуда золотые ювелирные изделия, причинив значительный материальный ущерб потерпевшей.

В апреле 2026 года она, по версии следствия, продолжила свою преступную деятельность и проникла в дом еще одной местной жительницы, откуда похитила 8000 рублей наличными и различные продукты питания. Как раз в апреле ее и задержали. Тогда же суд впервые рассмотрел ходатайство следователя и избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

А теперь следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, аргументируя это необходимостью проведения ряда следственных действий, ознакомления обвиняемой с материалами дела, составления обвинительного заключения и его последующего утверждения прокурором. В судебном заседании обвиняемая и ее защитник с позицией следователя согласились. Они просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Однако суд, принимая решение, учел, что женщина обвиняется в совершении тяжких преступлений. Ранее она уже была неоднократно судима за кражи, не имеет постоянного источника дохода, а также постоянного места жительства на территории Орловской области и других регионов. Суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, обвиняемая может скрыться от следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Ходатайство следователя было удовлетворено. Постановление уже вступило в законную силу, так что обвиняемая останется в СИЗО.

ИА “Орелград”