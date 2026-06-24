Орловца наказали за крупное сокрытие налогов

Директор орловской компании оштрафован на 400 тысяч рублей.

Орловский районный суд Орловской области признал директора одного из местных ООО виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. По данным пресс-службы суда, общий объем сокрытых от государства денежных средств составил 7,848 миллиона рублей, что с точки зрения закона является крупным размером и подпадает под действие части 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ.

В судебном заседании было установлено, что руководитель компании, оказавшийся на скамье подсудимых, не принял мер к добровольному погашению имевшейся задолженности по налогам и страховым взносам. Более того, следствие и суд пришли к выводу, что он «предпринял действия по сокрытию денежных средств организации, предназначенных для уплаты обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды».

Суд, рассмотрев материалы дела и изучив представленные доказательства, счел вину подсудимого в совершении вмененного ему преступления полностью доказанной. В пресс-службе суда уточнили, что при назначении наказания были учтены характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности подсудимого. По итогам рассмотрения дела коммерсанту назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, но приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Ранее пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области сообщила, что новый порядок взыскания задолженности физических лиц позволил снизить долги орловцев по имущественным налогам к началу года на 55,5 миллиона рублей, или на 15 процента. Напомним, налоговая задолженность теперь взыскивается как в судебном, так и во внесудебном порядке, в зависимости от согласия или несогласия гражданина с взыскиваемой суммой налога. Если разногласий нет, сумма списывается со счетов во внесудебном порядке, а при их наличии – взыскивается через суд.

ИА “Орелград”