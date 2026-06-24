В Орле оценили тысячу снимков с праздника Троицы

Подведены итоги областного фотоконкурса «ФотоТроица-2026».

Орловский областной центр народного творчества обнародовал итоги областного фотоконкурса «ФотоТроица-2026». Творческое состязание проходило в период с 27 мая по 10 июня и объединило как фотолюбителей, так и профессионалов. Участники представили на суд жюри свои работы, посвященные традициям празднования Святой Троицы, народной культуре и красоте родного края. Организаторами конкурса выступили департамент культуры Орловской области и БУКОО «Орловский областной центр народного творчества».

Как сообщили организаторы, в этом году заявки на участие подали 43 фотографа из Орла, Ливен, Мценска, а также Верховского, Дмитровского, Свердловского, Колпнянского, Новодеревеньковского, Троснянского, Малоархангельского, Урицкого, Корсаковского и Краснозоренского районов Орловской области. География конкурса не ограничилась орловским регионом, так как в числе участников оказались и представители села Алексеевка Сараевского района Рязанской области. Всего на рассмотрение жюри поступило более тысячи снимков, отражающих многообразие народных традиций и духовного наследия.

Конкурсные работы принимались по пяти номинациям. В категории «Лучшая серия фотографий» первой степени была удостоена Алевтина Андреева из Орла, в номинации «Репортажный портрет» победу одержал Сергей Шатеев из фотоклуба «1824», в номинации «Народные традиции и ремесла» лауреатом первой степени стала Марина Черина из Орла. В номинации «Наше подворье» жюри отметило Инну Жуляеву из села Дубовик Малоархангельского района.

Особый интерес у зрителей и членов жюри вызвала номинация «Веселая картинка», где авторы представили юмористические снимки и неожиданные ракурсы. Первое место здесь завоевал Сергей Животов из города Ливны. Все лауреаты получат дипломы в электронном виде, а остальные авторы, чьи работы прошли предварительный отбор, удостоены дипломов участников. Организаторы отмечают высокий художественный уровень присланных работ и искренний интерес авторов к сохранению народных традиций.

Как говорят в Центре, конкурсные кадры не только запечатлели яркие моменты праздника и повседневную жизнь сельских подворий, но и продемонстрировали возросшее мастерство участников в репортажной съемке. Все работы оценивались по таким критериям, как соответствие номинациям, оригинальность замысла, техническое исполнение и художественная выразительность.

Кстати, по итогам конкурса Орловский областной центр народного творчества сформировал виртуальную фотовыставку, объединившую лучшие снимки. Познакомиться с работами участников и совершить виртуальное путешествие по экспозиции «ФотоТроица-2026» приглашаются все желающие.

ИА “Орелград”