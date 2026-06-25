Очередной перевозчик отсудил у чиновников компенсацию за льготников

На этот раз Арбитражный суд Орловской области обязал выплатить 3,8 млн рублей.

Предприниматель Максим Москаленко осуществлял перевозки по муниципальным маршрутам № 12 «Пер. Бетонный – ул. Цветаева» и № 20 «Микрорайон Зареченский – ул. Космонавтов» в рамках контракта с мэрией Орла. В январе-июне 2025 года он обеспечивал льготный проезд отдельным категориям граждан по Единому социальному проездному билету. Но возмещение от областного бюджета не получил. Пришлось обращаться в суд.

Департамент возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на отсутствие заключённого договора о предоставлении субсидии на 2025 год. Однако арбитраж отметил, что договор не был подписан именно из-за разногласий по методике расчёта. Также суд указал, что обязанность компенсировать выпадающие доходы перевозчиков установлена законом и не может ставиться в зависимость от наличия договора или бюджетных лимитов.

С Орловской области в лице департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ за счет казны региона взыскано 3 803 304 рубля 10 копеек в качестве компенсации недополученных доходов за перевозки льготных пассажиров. Также из бюджета субъекта придется возместить 139 099 рублей судебных расходов.

Отметим, ранее удовлетворены подобные иски перевозчиков Александра Бортникова, Яны Москаленко, Сергея Москаленко. В общей сложности они отсудили 20 миллионов рублей.

ИА “Орелград”