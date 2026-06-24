Для кандидатов в депутаты Орловского облсовета установили правила

Избирком утвердил порядок выдвижения кандидатов в депутаты Орловского облсовета.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила целый ряд документов, регламентирующих процедуру выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах депутатов регионального парламента восьмого созыва. Напомним, выборы назначены на 20 сентября 2026 года, они пройдут в Единый день голосования. Всего в областной Совет народных депутатов предстоит избрать 50 депутатов: 25 по одномандатным округам и 25 по единому избирательному округу, то есть по партийным спискам.

Облизбирком установил количественные параметры для сбора подписей в поддержку кандидатов и партийных списков. Так, для областных списков кандидатов от партий необходимо собрать 2928 подписей избирателей, причем проверке подлежат 1464 подписи, или 50 процентов от необходимого количества. Для одномандатников количество подписей, необходимое для регистрации, варьируется от 582 до 839 в зависимости от численности избирателей в округе. Проверке подлежит 50 процентов от собранных ими подписей.

Самые «объемные» в плане сбора подписей – это округа № 4 (838 подписей), № 16 (836) и № 17 (839). Меньше всего подписей требуется в округах № 12 (586) и № 13 (582). Максимальное количество подписей, которое можно представить для регистрации с запасом, варьируется от 640 до 922. Также облизбирком объяснил, как правильно оформлять подписные листы. Своим постановлением он утвердил образцы заполнения. Так, в подписных листах обязательно указываются наименование органа (Орловский областной Совет народных депутатов), номер одномандатного округа (от 1 до 25), данные о кандидате (ФИО, дата рождения, место работы и адрес проживания).

В подписном листе также предусмотрены графы для сведений о судимости кандидата, его принадлежности к партии и статусе иностранного агента, при его наличии, конечно. Каждый подписной лист рассчитан на пять подписей избирателей. Избирательная комиссия Орловской области настоятельно рекомендует кандидатам и партиям внимательно ознакомиться с утвержденными образцами, чтобы избежать ошибок при сборе подписей.

Другим постановлением определен единый график работы избирательных комиссий для приема документов от кандидатов и уполномоченных представителей партий: в рабочие дни (понедельник-пятница) – с 9:00 до 18:00; в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 16:00. В последний день срока для выдвижения или подачи документов на регистрацию избиркомы будут работать с 9:00 до 18:00. Информация о часах работы будет размещена на официальных сайтах комиссий и у входа в помещения.

ИА “Орелград”