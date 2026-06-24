В Ливнах состоится пробег памяти авиаконструктора Поликарпова

Мероприятие также приурочено к 440-й годовщине города Ливны.

Как сообщила администрация Ливен, 27 июня в городе пройдет XXXIX традиционный междугородный легкоатлетический пробег, посвященный памяти выдающегося авиаконструктора Николая Поликарпова. Напомним, что он является уроженцем и почетным гражданином Ливен. Мероприятие также приурочено к 440-й годовщине города. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление культуры, молодежной политики и спорта.

Проведение возложено на отдел по физической культуре и спорту. Стоит сказать, что из-за непростой оперативной обстановки организаторы были вынуждены внести изменения в ранее утвержденную программу соревнования. Так, изначально планировалось, что сбор и регистрация участников будут проходить на парковке около плавательного бассейна МАУ «ФОК» в Ливнах. Но затем власти города распорядились перенести сбор и регистрацию участников соревнований на территорию парковки около центрального входа в парк АО «Промприбор».

В 9:00 начнется регистрация участников, на 10:00 запланирована церемония открытия, а уже в 10:15 будет дан старт забегам. В 12:00 начнется церемония награждения победителей. Трасса пробега в этом году будет круговой. Длина одного круга составляет 1500 метров. Маршрут изначально был проложен по центральным улицам города. Планировалось, что старт будет дан от улицы Капитана Филиппова, далее движение должно было идти по улице Ленина в сторону площади Победы. После чего участники должны были развернуться за фонтаном около площади Победы и вернуться обратно.

Затем мэрия сообщила, что маршрут пробега меняется. Старт будет дан на улице Индустриальной, первый поворот запланирован вокруг парка по улице Северной вдоль частных домов, далее последует левый поворот по улице Денисова и возвращение на улицу Индустриальную к месту финиша, который был и местом старта. К участию допускаются все спортсмены, имеющие соответствующую спортивную подготовку и обязательный медицинский допуск.

Без медицинского допуска главная судейская коллегия не допустит спортсмена до старта. Участники также обязаны использовать спортивную форму и обувь для бега. Традиционно места в личном зачете распределяются по лучшему показанному времени в каждой возрастной группе. Если спортсмен посчитает, что его права были нарушены решением судьи или иным событием, повлиявшим на результат, он может подать письменный протест. Это касается, в том числе, допуска участников к соревнованиям.

Протесты принимаются главным судьей не позднее 30 минут после завершения забега. Добавим, что оргкомитет приглашает к участию легкоатлетов из разных регионов России. Пробег памяти Николая Поликарпова – это не только возможность проверить свои силы и выполнить спортивный норматив, но и дань уважения знаменитому земляку, чье имя носит это традиционное спортивное событие.

Соревнования в этом году проводятся на трех дистанциях в зависимости от возраста участников, причем возраст определяется на день проведения пробега. Так, пробег на 1500 метров запланирован для мальчиков и девочек 11 лет и младше, а также для участников 12-13 лет; на 3000 метров- для мужчин 65-69 лет, мужчин 70 лет и старше, женщин 45-54 лет и женщин 55 лет и старше.

Забег на 6000 метров станет самой массовой дистанцией, охватывающей широкий возрастной диапазон. Так, в нем могут принять участие мальчики и девочки в возрасте 14-15 лет, юноши и девушки в возрасте 16-17 лет, мужчины в возрасте 55-64 лет, мужчины и женщины в возрасте 18-34 лет, мужчины и женщины в возрасте 35-44 лет, а также мужчины в возрасте 45-54 лет. По сути, здесь могут пробежать участники в возрасте 14 лет и старше.

ИА “Орелград”