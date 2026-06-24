Орловцев предупредили о штрафных санкциях за неуплату налогов

НДФЛ с доходов за 2025 год необходимо уплатить не позднее 15 июля.

Налоговики напомнили жителям Орловской области о том, что 15 июля – это последний день для своевременной уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2025 год. Речь идет о тех гражданах, которые были обязаны подать в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Напомним, декларации с исчисленной суммой налога принимали до 30 апреля 2026 года. Отчеты должны были представить несколько категорий граждан. Орловцев предупредили о том, что уже с 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

Сформировать платежный документ и оплатить налог можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин». В налоговой службе напомнили, что пользователи личных кабинетов налогоплательщика для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также пользователи мобильного приложения «Налоги ФЛ» могут сделать это в указанных сервисах. Оплатить налог можно и в отделениях банков, кассах региональных подразделений МФЦ или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. «Уплата НДФЛ осуществляется путем перечисления Единого налогового платежа на Единый налоговый счет», – уточнили в налоговой службе.

Ранее исполняющий обязанности начальника отдела камерального контроля налога на доходы физических лиц Андрей Дудоладов озвучил итоги декларационной кампании. Произошло это на заседании Общественного совета, действующего при областной налоговой службе. По его словам, по состоянию на 1 июня 2026 года в налоговые органы региона поступило 42,6 тысячи актуальных деклараций по форме 3-НДФЛ, подлежащих проверке.

По информации пресс-службы Управления ФНС России по Орловской области, в поданных декларациях орловцы отразили 2,9 миллиарда рублей доходов от продажи имущества, 77,9 миллиона рублей доходов, полученных за пределами РФ, а также 55,5 миллиона рублей доходов от аренды. Орловские индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы заявили к уплате 388,5 миллиона рублей налога, что на 195 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИА “Орелград”