Два жителя Болхова попали под суд из-за алкоголя

Болховский районный суд Орловской области рассмотрел два уголовных дела о грабеже и пьяном вождении.

Болховский районный суд вынес приговоры по двум уголовным делам. Так, в первом случае он признал некоего гражданина Б. виновным в совершении грабежа, квалифицировав его действия по части 1 статьи 161 УК РФ. Было установлено, что в конце февраля 2026 года подсудимый зашел в торговый зал сетевого магазина «Магнит». Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он тайком похитил бутылку водки стоимостью 699,99 рублей, спрятав ее в рукав куртки. Затем направился к выходу, минуя кассовую зону и не намереваясь оплачивать товар.

Однако его заметила кассир, которая потребовала от покупателя оплатить товар. Тот проигнорировал ее требования и сбежал из магазина, «распорядившись похищенным по своему усмотрению». Что именно подсудимый сделал с украденной водкой, в пресс-службе суда не уточнили. Но сообщили, что в судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.

По второму делу уже некий гражданин К. был признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Суд установил, что в апреле 2025 года гражданин К. уже привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования.

Несмотря на это, в феврале 2026 года он снова был остановлен инспектором ГАИ. Последний обратил внимание на внешние признаки алкогольного опьянения у водителя. Однако водитель от прохождения освидетельствования на месте отказался. Поэтому его автоматически признали пьяным за рулем. Впрочем, в суде он согласился с предъявленным ему обвинением и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Кроме того, автомобиль «Мерседес Бенц», на котором передвигался подсудимый в момент остановки его инспектором ГАИ, по решению суда будет изъят и обращен в доход государства. Оба приговора еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

ИА “Орелград”