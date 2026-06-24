Орловские садоводы и хмелеводы могут получить до 18 миллионов рублей

Область распределит субсидии в качестве государственной поддержки.

В Орловской области стартовал отбор на предоставление субсидий для садоводов, ягодников и производителей хмеля. Как сообщает департамент сельского хозяйства, заявки принимаются по 7 июля 2026 года. Общий бюджет составляет более 18 миллионов рублей. Средства выделены из областной казны. Речь идет о поддержке тех, кто закладывает новые сады, ухаживает за молодыми насаждениями и развивает питомники. В фокусе внимания оказались плодовые и ягодные культуры, а также хмель.

Кстати, эта культура в последние годы привлекает все больше внимания как сырье для пивоварения и импортозамещения. Субсидии предназначены для сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме владельцев личных подсобных хозяйств и кредитных кооперативов, научных и образовательных организаций, а также индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции.

Главное условие для них – использовать качественный посадочный материал. Для садов семечковых, косточковых и орехоплодных культур он должен быть произведен в России. Также обязательны наличие проекта на закладку многолетних насаждений, отсутствие нарушений правил пожарной безопасности, а именно неукоснительное соблюдение запрета на выжигание сухой травы, наличие сведений о земельных участках в государственном реестре земель сельхозназначения.

Размер финансовой поддержки зависит от плотности посадки. Чем интенсивнее сад, тем выше коэффициент, который применяется к ставке субсидии. Так, для садов с плотностью свыше 1250 растений на гектар коэффициент установлен в размере 1,4, для садов свыше 2500 растений на гектар – 1,7, свыше 3500 – 3. Для питомников и маточных насаждений коэффициенты установлены еще выше, до 6. Для ягодных кустарников и хмеля тоже предусмотрены свои повышающие коэффициенты.

Подать заявку можно через систему «Электронный бюджет». Участник заполняет экранные формы, подписывает электронной подписью и прикладывает сканы документов, в том числе заявление, расчет субсидии, проект на закладку сада, акты выполненных работ и подтверждающие документы о понесенных затратах. Субсидия не будет выдана, если у заявителя есть долги по налогам свыше 30 тысяч рублей, просроченная задолженность перед областным бюджетом или статус иностранного агента.

Также она не положена, если заявитель уже получает аналогичную поддержку из других источников. Проверка заявлений участников проходит автоматически, а заявки ранжируются по дате подачи. Победителями станут те, кто попадет в рейтинг в пределах общего бюджета. По итогам отбора с каждым победителем заключат соглашение, а денежные средства перечислят на указанные ими счета.

ИА “Орелград”