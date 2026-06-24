В Орловском автодорожном техникуме открыли класс БПЛА

Для обучения работе с беспилотными летательными аппаратами.

Площадку оборудовали на средства федерального проекта «Классы БПЛА». Обучение будет проходить поэтапно: от теории до практики на симуляторах и реальном оборудовании, с мастер-классами экспертов. Народный фронт также предлагает включить управление дронами в нормы ГТО. Новая лаборатория поможет готовить кадры для высокотехнологичных отраслей региона.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве с несколькими компаниями для модернизации обучения и внедрения практико-ориентированного подхода, сообщает департамент образования Орловской области.

ИА “Орелград”