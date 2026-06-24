В Орловском автодорожном техникуме открыли класс БПЛА

24.6.2026 | 8:30 Новости, Образование

Для обучения работе с беспилотными летательными аппаратами.

Фото: департамент образования Орловской области

Площадку оборудовали на средства федерального проекта «Классы БПЛА». Обучение будет проходить поэтапно: от теории до практики на симуляторах и реальном оборудовании, с мастер-классами экспертов. Народный фронт также предлагает включить управление дронами в нормы ГТО. Новая лаборатория поможет готовить кадры для высокотехнологичных отраслей региона.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве с несколькими компаниями для модернизации обучения и внедрения практико-ориентированного подхода, сообщает департамент образования Орловской области.

ИА “Орелград”


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