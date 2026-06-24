ФАС усиливает борьбу со спекулятивными перепродажами топлива

Объявления блокируются на цифровых платформах, информирует Управление по Орловской области.

Федеральная антимонопольная служба совместно с маркетплейсами принимает меры для предотвращения спекулятивной торговли топливом. Площадка «Авито» временно скрыла объявления о продаже топлива до доработки правил в этой категории, а Ozon и Wildberries полностью запретили реализацию автомобильного топлива, блокируя такие карточки товаров на этапе модерации.

ФАС также ведет системную работу по проверке экономической обоснованности затрат на транспортировку, хранение и сбыт нефтепродуктов, подчеркнули в ведомстве. На оптовом рынке уже проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на предмет сговора на торгах. В отношении трех трейдеров возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции.

Особое внимание ФАС уделяет обеспечению аграриев топливом. Территориальным органам поручено усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.

Кроме того, служба направила запросы в «ТД «Нефтьмагистраль» и сеть АЗС «Трасса» с требованием предоставить данные о средневзвешенных ценах на бензин и дизтопливо, а также об объемах реализации на заправочных станциях. Информация должна быть представлена в ведомство до 26 июня.

Напомним, по словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, ситуация в нашем регионе находится на контроле. Топливо доступно на всех заправках, ограничения по продаже не вводились. Более того, Орловщина помогает другим регионам.

ИА “Орелград”